City blandar sér í baráttuna við Liverpool

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City hafa áhuga á Antoine Semenyo, sóknarmanni Bournemouth.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Liverpool að undanförnu.
Hann hefur slegið í gegn með Bournemouth á tímabilinu og skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú mörk í ellefu leikjum í ensku úrvalsdeildinni.
Leikmaðurinn skrifaði undir nýjan fimm ára samning við Bournemouth í sumar en hann er falur fyrir 65 milljónir punda.