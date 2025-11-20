Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.11.2025 | 14:42

City blandar sér í baráttuna við Liverpool

Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo. AFP/Glyn Kirk

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City hafa áhuga á Antoine Semenyo, sóknarmanni Bournemouth.

Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Liverpool að undanförnu. 

Skotmark Liverpool falt fyrir 11 milljarða
Frétt af mbl.is

Skotmark Liverpool falt fyrir 11 milljarða

Hann hefur slegið í gegn með Bournemouth á tímabilinu og skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú mörk í ellefu leikjum í ensku úrvalsdeildinni.

Leikmaðurinn skrifaði undir nýjan fimm ára samning við Bournemouth í sumar en hann er falur fyrir 65 milljónir punda.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þá værirðu með krísu í höndunum“ Sveigjanleiki til lánveitinga minnkað Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“ Ísland í verri málum
Fleira áhugavert
Tilefnið kom á óvart Skiljanlega „stuðandi“ fyrir samfélagið Ákvörðun ESB ekki fordæmisgefandi Þráhyggjuhegðun mannsins hefur staðið yfir í 14 ár