Enski knattspyrnumaðurinn Dominic Solanke, framherji Tottenham, gekkst undir aðgerð á ökkla á dögunum.
Þetta tilkynnti hann í samtali við The Athletic sem Solanke, sem er 28 ára gamall, hefur aðeins komið við sögu í tveimur leikjum Tottenham í deildinni á yfirstandandi tímabili.
Í báðum þessum leikjum hefur hann komið inn á sem varamaður en hann gekk til liðs við félagið frá Bournemouth sumarið 2024 fyrir 55 milljónir punda.
Alls á hann að baki 48 leiki fyrir Tottenham þar sem hann hefur skorað 16 mörk og lagt upp önnur átta mörk.
Hann verður frá næstu vikurnar en framherjinn hefur verið orðaður við brottför frá félaginu að undanförnu.