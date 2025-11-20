Jamie Carragher, fyrrverandi leikmaður enska knattspyrnufélagsins Liverpool og núverandi sparkspekingur, segir að forráðamenn Englandsmeistaranna verði að kaupa nýja leikmenn strax í janúar.
Ummælin hafa vakið verðskuldaða athygli enda eyddi Liverpool tæplega 450 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar.
Þrátt fyrir það hefur gengi liðsins á yfirstandandi tímabili valdið miklum vonbrigðum en Englandsmeistararnir eru með 18 stig í áttunda sætinu, 8 stigum minna en topplið Arsenal.
„Liverpool verður að kaupa nýja leikmenn í janúar,“ sagði Carragher í samtali við Sky Sports þegar hann ræddi málefni Engandsmeistaranna.
„Þeir verða að kaupa miðvörð, þeir hefðu átt að gera það í sumar en þeir gerðu það ekki og sitja nú í súpunni eftir að Leoni meiddist alvarlega og verður frá út tímabilið. Ef annar miðvörður liðsins meiðist gæti allt farið á versta veg.
Mér finnst skrítið að Liverpool hafi eytt svona háum fjárhæðum í bæði Isak og Ekitiké. Þetta eru tveir leikmenn sem spila nánast sömu stöðuna. Þetta var ekki mjög Liverpool-legt og ég hef aðeins klórað mér í hausnum yfir þessum kaupum,“ bætti Carragher við.