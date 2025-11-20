Lykilmaður Arsenal að skrifa undir nýjan samning

Enski knattspyrnumaðurinn Bukayo Saka er nálægt því að skrifa undir nýjan samning við enska úrvalsdeildarfélagið Arsenal.
Það er franski miðillinn RMC Sport sem greinir frá þessu en Saka, sem er 24 ára gamall, er uppalinn hjá félaginu.
Núverandi samningur hans í Lundúnum rennur út sumarið 2027 en forráðamenn félagsins vilja framlengja samning sóknarmannsins út keppnistímabilið 2029-30.
Saka er lykilmaður í liði Arsenal og á að baki 277 leiki fyrir félagið þar sem hann hefur skorað 76 mörk og lagt upp 71 til viðbótar.