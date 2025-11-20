Orðaður við endurkomu til Englands

Franski knattspyrnumaðurinn Mattéo Guendouzi gæti snúið aftur í ensku úrvalsdeildina næsta sumar.
Það er ítalski miðillinn Il Messaggero sem greinir frá þessu en Guendouzi. sem er 26 ára gamall, er samningsbundinn Lazio í ítölsku A-deildinni.
Hann þekkir vel til á Englandi eftir að hafa leikið með Arsenal á árunum 2018 til 2022 en þaðan lá leiðin til Marseille í heimalandinu.
Lazio keypti hann svo sumarið 2024 fyrir 15 milljónir punda en hann stóð sig mjög vel á Ítalíu á sínu fyrsta tímabili.
Il Messaggero greinir frá því að Aston Villa, Newcastle og Sunderland hafi öll áhuga á leikmanninum sem á að baki 14 A-landsleiki fyrir Frakka.