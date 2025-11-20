Setja varnarmanni Liverpool afarkosti

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool hafa sett franska miðverðinum Ibrahima Konaté afarkosti.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en félagið hefur boðið honum nýtt og betrumbætt samningstilboð.
Í frétt Sky Sports kemur meðal annars fram að þetta sé síðasta samningstilboð Liverpool til leikmannsins en núgildandi samningur hans á að renna út næsta sumar.
Konaté getur því farið frítt frá Liverpool í sumar en hann hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid og Bayern München.
Miðvörðurinn tjáði sig um samningsmál sín á dögunum í samtali við franska miðilinn TF1 og lét hafa það eftir sér að það væri stutt í að hann myndi taka ákvörðun um framtíð sína.