Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.11.2025 | 16:06

Setja varnarmanni Liverpool afarkosti

Ibrahima Konaté.
Ibrahima Konaté. AFP/Franck Fife

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool hafa sett franska miðverðinum Ibrahima Konaté afarkosti.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en félagið hefur boðið honum nýtt og betrumbætt samningstilboð.

Miðvörður Liverpool rýfur loksins þögnina
Frétt af mbl.is

Miðvörður Liverpool rýfur loksins þögnina

Í frétt Sky Sports kemur meðal annars fram að þetta sé síðasta samningstilboð Liverpool til leikmannsins en núgildandi samningur hans á að renna út næsta sumar.

Konaté getur því farið frítt frá Liverpool í sumar en hann hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid og Bayern München.

Miðvörðurinn tjáði sig um samningsmál sín á dögunum í samtali við franska miðilinn TF1 og lét hafa það eftir sér að það væri stutt í að hann myndi taka ákvörðun um framtíð sína.

mbl.is
Fleira áhugavert
Mikil kergja og óánægja í Brussel 11-14 milljarðar árlega og mun hækka eitthvað Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl Norlandair að hefja flug til Eyja
Fleira áhugavert
Stjórnvöld ekki varfærin: „Algjörlega fráleitt“ 11-14 milljarðar árlega og mun hækka eitthvað Daði Már: Mikilvægt að láta á þetta reyna Sveigjanleiki til lánveitinga minnkað