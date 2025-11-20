Þetta er hans vandamál en ekki okkar

Ítalskir fjölmiðlar hafa í nokkurn tíma furðað sig á langri fjarveru Federico Chisea, leikmanns enska knattspyrnuliðsins Liverpool, frá landsliði Ítalíu.
Chiesa á 51 landsleik að baki og varð Evrópumeistari með Ítölum árið 2021 en hefur ekki leikið með landsliðinu síðan á Evrópumótinu 2024.
Þá tók Gennaro Gattuso við sem landsliðsþjálfari Ítala en hann hefur ekki ennþá valið Chiesa í sinn hóp og í dag kvaðst hann vera orðinn þreyttur á að fá alltaf sömu spurninguna varðandi leikmanninn.
„Þið vitið allt um þetta. Þið spyrjið alltaf sömu spurninganna. Ég er í samband við Chiesa. Ég hringi í hann fyrir hvern einasta landsleikjaglugga.
Það er ekki ég eða mitt starfslið sem er vandamálið. Þetta er hans vandamál, ekki okkar. Þetta vitið þið vel. Þið spyrjið alltaf að því sama og ég svara ykkur alltaff eins!" sagði Gennaro Gattuso, þegar Sky Italia spurði hann hvort Chiesa væri ekki leikmaðurinn sem Ítalir þyrftu á að halda til að brjóta niður varnarsinnaða mótherja í umspilinu um sæti á HM í mars á næsta ári.
Chiesa hefur átt erfitt uppdráttar hjá Liverpool en hann lék aðeins sex leiki í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Í ár hefur hann þegar gert betur, leikið átta af ellefu leikjum ensku meistaranna í deildinni og skorað tvö mörk, ásamt því að spila tvo leiki í Meistaradeildinni og tvo í deildabikarnum.