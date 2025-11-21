Allir heilir í fyrsta sinn

Allir leikmenn enska knattspyrnufélagsins Crystal Palace eru klárir í slaginn gegn Wolves í 12. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í Wolverhampton á morgun.
Þetta staðfesti stjórinn Oliver Glasner á blaðamannafundi í dag.
Fyrirliði liðsins Marc Guéhi hafði verið frá líkt og sóknarmaðurinn Eddie Nketiah. Þeir eru hins vegar báðir klárir í leikinn á morgun.
Þetta er í fyrsta sinn á tímabilinu sem Glasner getur valið á milli allra leikmanna sinna en Palace er í tíunda sæti deildarinnar með 17 stig.