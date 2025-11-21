Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.11.2025 | 13:28 | Uppfært 14:56

Allir heilir í fyrsta sinn

Þjóðverjinn Oliver Glasner getur valið á milli allra leikmanna sinna.
Þjóðverjinn Oliver Glasner getur valið á milli allra leikmanna sinna. AFP/Paul Ellis

Allir leikmenn enska knattspyrnufélagsins Crystal Palace eru klárir í slaginn gegn Wolves í 12. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í Wolverhampton á morgun. 

Þetta staðfesti stjórinn Oliver Glasner á blaðamannafundi í dag. 

Fyrirliði liðsins Marc Guéhi hafði verið frá líkt og sóknarmaðurinn Eddie Nketiah. Þeir eru hins vegar báðir klárir í leikinn á morgun. 

Þetta er í fyrsta sinn á tímabilinu sem Glasner getur valið á milli allra leikmanna sinna en Palace er í tíunda sæti deildarinnar með 17 stig. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Lögreglan varar við netsvikum í nafni Skattsins Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“ Segir Úkraínu geta átt erfitt val fyrir höndum Bilunarljós í varla ársgamalli vél
Fleira áhugavert
Fundaði heima með Sigríði Björk Útgáfa dvalarleyfa verið „tilviljanakennd“ Danmörk studdi Ísland Lögreglan varar við netsvikum í nafni Skattsins