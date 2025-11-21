Andri Lucas hetjan í Íslendingaslagnum

Andri Lucas Guðjohnsen var hetja Blackburn er liðið sigraði Preston, 2:1, á útivelli í granna- og Íslendingaslag í ensku B-deildinni í fótbolta í kvöld.
Lewis Miller kom Blackburn yfir á lokamínútu fyrri hálfleiks en aðeins mínútu síðar jafnaði Alfie Devine.
Andri varð síðan hetjan þegar hann skoraði sigurmarkið á 62. mínútu með sínu fjórða marki í deildinni á leiktíðinni en þau hafa öll komið í síðustu fimm lelikjunum.
Andri lék fyrstu 84 mínúturnar með Blackburn. Stefán Teitur Þórðarson lék fyrstu 57 með Preston.
Blackburn er í 16. sæti deildarinnar með 19 stig. Preston er í fjórða sæti með 26.