Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.11.2025 | 21:57 | Uppfært 23:42

Andri Lucas hetjan í Íslendingaslagnum

Andri Lucas fagnar sigurmarki sínu í kvöld.
Andri Lucas fagnar sigurmarki sínu í kvöld. Ljósmynd/Blackburn

Andri Lucas Guðjohnsen var hetja Blackburn er liðið sigraði Preston, 2:1, á útivelli í granna- og Íslendingaslag í ensku B-deildinni í fótbolta í kvöld.

Lewis Miller kom Blackburn yfir á lokamínútu fyrri hálfleiks en aðeins mínútu síðar jafnaði Alfie Devine.

Andri varð síðan hetjan þegar hann skoraði sigurmarkið á 62. mínútu með sínu fjórða marki í deildinni á leiktíðinni en þau hafa öll komið í síðustu fimm lelikjunum.

Andri lék fyrstu 84 mínúturnar með Blackburn. Stefán Teitur Þórðarson lék fyrstu 57 með Preston.

Blackburn er í 16. sæti deildarinnar með 19 stig. Preston er í fjórða sæti með 26.

