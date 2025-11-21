Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.11.2025 | 9:40 | Uppfært 10:06

Endurheimta markvörðinn

Alisson Becker gæti spilað á ný með Liverpool á morgun.
Alisson Becker gæti spilað á ný með Liverpool á morgun.

Brasilíski markvörðurinn Alisson Becker hefur náð sér af meiðslum og er byrjaður að æfa á fullu með Liverpool.

Knattspyrnustjórinn Arne Slot staðfesti þetta á fréttamannafundi í dag. Alisson fór meiddur af velli í leik gegn Galatasaray í Meistaradeildinni 30. september og hefur í framhaldi af því misst af átta leikjum í öllum keppnum.

Giorgi Mamardashvili hefur varið markið í þessum átta leikjum og Liverpool hefur tapað fimm þeirra.

Alisson er hins vegar með sex sigra í þeim átta leikjum sem hann hefur leikið með Liverpool á tímabilinu. Hann gæti varið mark liðsins þegar það tekur á móti Nottingham Forest á morgun.

