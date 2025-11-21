Englendingurinn á ótrúlegum lista

Enski varnarmaðurinn Dan Burn, leikmaður knattspyrnufélagsins Newcastle, kom sér á magnaðan lista með sigri Englands á Albaníu, 2:0, ytra í undankeppni HM, sem fer fram í Norður-Ameríku næsta sumar, á dögunum.
Burn, sem hefur verið lykilmaður hjá Newcastle síðustu ár, kom inn í enska landsliðið þegar Þjóðverjinn Thomas Tuchel tók við því í byrjun árs.
Burn hefur spilað fimm landsleiki og kom sér á frækinn lista.
Hann er á meðal þeirra þriggja leikmanna með flestar heppnaðar sendingar í leik í undankeppni HM. Burn var með 116 heppnaðar sendingar að meðaltali í leik fyrir enska landsliðið.
Aðeins spænska goðsögnin Xavi hefur verið með fleiri heppnaðar sendingar að meðaltali í leik en hann var með 125 fyrir HM í Brasilíu 2014.
Þjóðverjinn Toni Kroos kemur síðan í þriðja sæti með 114 heppnaðar sendingar að meðaltali í leik fyrir HM í Rússlandi 2018.