Hafnaði United og varð stjarna hjá Liverpool

Knattspyrnumaðurinn Sadio Mané var eftirsóttur er hann var leikmaður Southampton árið 2015.
Á meðal félaga sem vildu Senegalann var Manchester United og þáverandi stjóri liðsins, Louis van Gaal, hafði samband við sóknarmanninn.
„Ég ræddi við Van Gaal og hann sagðist vilja hafa mig. Ég spurði hann út í samkeppnina því Rooney, Depay, Di María og Van Persie voru allir þarna fyrir.
Ég fékk ekki nógu góð svör til að vera sannfærður. Hann talaði um að ég þyrfti að standa mig á æfingum en að hinir leikmennirnir væru líka sterkir,“ sagði Mané við Rio Ferdinand, sem lék með United.
Mané fór að lokum til Liverpool þar sem hann skoraði 90 mörk í 196 leikjum í ensku úrvalsdeildinni og var einn allra besti kantmaður heims.