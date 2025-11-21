Hann verðskuldar að spila á HM

Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City kveðst samgleðjast framherjanum Erling Haaland innilega eftir að Noregur tryggði sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramóts karla í fyrsta skipti í 28 ár.
Haaland á drjúgan þátt í því en hann er markahæsti leikmaður undankeppninnar með 16 mörk fyrir norska liðið sem hefur hreinlega farið hamförum og vann alla leiki sína, þar á meðal Ítali tvisvar.
„Hann hefur verið ótrúlegur á þessu tímabili og slegið sín persónulegu met, bæði í úrvalsdeildinni og með norska landsliðinu. Ég er ánægður fyrir hans hönd og landsliðsins hans. Ég sá í gær að margir leikmenn liðsins voru ekki einu sinni fæddir þegar Noregur lék síðast á HM!" sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.
„Hann átti ótrúlega undankeppni, skoraði fullt af mörkum og lék mjög vel. Hann er heimsklassaleikmaður og verðskuldar að spila á HM. Ég er afar glaður fyrir hans hönd," sagði Pep Guardiola sem býr lið City undir útileik gegn Newcastle í úrvaldsdeildinni á morgun.