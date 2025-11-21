Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.11.2025 | 10:00

Hann verðskuldar að spila á HM

Erling Haaland fagnar eftir stórsigur Norðmanna á Ítölum í Mílanó, …
Erling Haaland fagnar eftir stórsigur Norðmanna á Ítölum í Mílanó, 4:1. AFP/Alberto Pizzoli

Pep Guardiola knattspyrnustjóri Manchester City kveðst samgleðjast framherjanum Erling Haaland innilega eftir að Noregur tryggði sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramóts karla í fyrsta skipti í 28 ár.

Haaland á drjúgan þátt í því en hann er markahæsti leikmaður undankeppninnar með 16 mörk fyrir norska liðið sem hefur hreinlega farið hamförum og vann alla leiki sína, þar á meðal Ítali tvisvar.

„Hann hefur verið ótrúlegur á þessu tímabili og slegið sín persónulegu met, bæði í úrvalsdeildinni og með norska landsliðinu. Ég er ánægður fyrir hans hönd og landsliðsins hans. Ég sá í gær að margir leikmenn liðsins voru ekki einu sinni fæddir þegar Noregur lék síðast á HM!" sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.

„Hann átti ótrúlega undankeppni, skoraði fullt af mörkum og lék mjög vel. Hann er heimsklassaleikmaður og verðskuldar að spila á HM. Ég er afar glaður fyrir hans hönd," sagði Pep Guardiola sem býr lið City undir útileik  gegn Newcastle í úrvaldsdeildinni á morgun.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fundaði heima með Sigríði Björk Urðu að loka út af sköttunum „Við eigum að nauðungarvista börn“ Þyngsti dómurinn staðfestur
Fleira áhugavert
„Við eigum að nauðungarvista börn“ „Þetta er bara meiri háttar áfall“ „Úr Ráðhúsinu fær maður engin svör“ Borginni falið að fylgjast með úrbótum