Íslendingarnir gætu spilað á skrautlegum heimavelli

Eigendur enska knattspyrnufélagsins Birmingham eru stórhuga og ætla sér að koma félaginu í allra í fremstu röð.
Birmingham spilar í B-deildinni á Englandi eftir öruggan sigur í C-deildinni á síðasta tímabili en þeir Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted eru leikmenn liðsins.
Liðið leikur heimaleiki sína á St Andrew's sem tekur tæplega 30.000 manns í sæti. Það þykir ekki nógu gott fyrir eigendurna sem kynntu nýjan völl í dag sem á að taka rúmlega 60.000 áhorfendur.
Vonir standa til að hann verði tilbúinn árið 2030. Hönnunin hefur vakið athygli og eru skiptar skoðanir á risastórum strompum sem umkringja völlinn en mynd frá félaginu má sjá með fréttinni.