Myndi aldrei nota það sem afsökun

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var spurður á fréttamannafundi út í þau áhrif sem andlát Diogo Jota í sumar hefði haft á lið Liverpool á þessu keppnistímabili.
Umræður um þetta spunnust út af Andy Robertson, fyrirliða skoska landsliðsins og bakverði Liverpool, sem skýrði frá sorginni sem fylgdi í kjölfar slyssins í sumar eftir að Skotar tryggðu sér sæti á HM 2026 með sigri á Dönum í vikunni.
„Jota var afar mikilvægur hlekkur í okkar liði en bæði leikmenn og starfsfólk félagsins sakna hans sem persónu. Það er útilokað að meta hvaða áhrif fráfall hans kann að hafa haft á leikmennina en ég mun aldrei nota það sem afsökun fyrir slæmu gengi,“ sagði Arne Slot.
„En ég sá þetta viðtal í beinni útsendingu og veit að þetta er ofarlega í huga okkar manna, sem er mjög eðlilegt. Mér verður alltaf hugsað til þess hvernig eiginkonu hans og börnum líður, þetta er miklu erfiðara fyrir þau en okkur. En við söknum hans sem leikmanns og persónu, það er alveg á hreinu,“ sagði knattspyrnustjóri Liverpool.