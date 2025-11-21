Óheppnin eltir stjörnu Chelsea

Englendingurinn Cole Palmer, sem er helsta stjarna enska knattspyrnufélagsins Chelsea, verður ekki með í næstu þremur leikjum liðsins.
Þetta staðfesti stjórinn Enzo Maresca á blaðamannafundi fyrir leik liðsins gegn Burnely á útivelli í hádeginu á morgun.
Ástæðan er þó ekki þau þrálátu nárameiðsli sem hafa haldið honum frá keppni síðan í september heldur braut hann tána heima hjá sér.
Hann hefði því verið með ef ekki fyrir þetta nýja óhapp en missir nú af leiknum gegn Burnely og tveimur stórleikjum gegn Barcelona í Meistaradeildinni og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn eftir viku.