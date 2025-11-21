Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.11.2025 | 14:40

Segir að staðan skýrist á morgun

Mikel Arteta ræðir við sína menn í miðjum leik.
Mikel Arteta ræðir við sína menn í miðjum leik. AFP/Oli Scarff

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal á von á því að meiðslalistinn hjá félaginu styttist áður en kemur að stórleiknum og grannaslagnum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.

Hann staðfesti á fréttamannafundi í dag að brasilíski varnarmaðurinn Gabriel yrði frá keppni næstu vikurnar vegna tognunar sem hann varð fyrir í landsleik með Brasilíu í vikunni.

Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz og Martin Ödegaard hafa allir glímt við meiðsli.

„Við æfum aftur á morgun og þá sjáum við hvernig þeim líður og hvort þeir eigi möguleika á að taka þátt í leiknum. Þetta  verður orðið skýrara þá," sagði Arteta á fundinum.

Arsenal er með fjögurra stiga forystu á Manchester City á toppi deildarinnar en City sækir Newcastle heim á morgun.

mbl.is
