Segir að staðan skýrist á morgun

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal á von á því að meiðslalistinn hjá félaginu styttist áður en kemur að stórleiknum og grannaslagnum gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn.
Hann staðfesti á fréttamannafundi í dag að brasilíski varnarmaðurinn Gabriel yrði frá keppni næstu vikurnar vegna tognunar sem hann varð fyrir í landsleik með Brasilíu í vikunni.
Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz og Martin Ödegaard hafa allir glímt við meiðsli.
„Við æfum aftur á morgun og þá sjáum við hvernig þeim líður og hvort þeir eigi möguleika á að taka þátt í leiknum. Þetta verður orðið skýrara þá," sagði Arteta á fundinum.
Arsenal er með fjögurra stiga forystu á Manchester City á toppi deildarinnar en City sækir Newcastle heim á morgun.