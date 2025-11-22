Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.11.2025 | 12:18

Aðeins annað liðið í sögunni

Chelsea mætir Burnley innan skamms.
Chelsea mætir Burnley innan skamms. AFP/Henry Nicholls

Chelsea er aðeins annað liðið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem hefur stillt upp byrjunarliði án leikmanns yfir þrítugt í 50 leikjum í röð. 

Chelsea heimsækir Burnley klukkan 12.30 í 12. umferð deildarinnar í dag en OptaJoe tók saman skemmtilega tölfræði fyrir leikinn. 

Þar á meðal er þessi staðreynd um Chelsea-liðið en forráðamenn félagsins hafa undanfarin ár keypt mikið af ungum leikmönnum og látið þá eldri fara. 

Aston Villa stillti 59 sinnum í röð byrjunarliði með leikmönnum yngri en 30 ára en Chelsea er ekki með einn leikmann yfir þrítugt í liðinu sínu og mun eflaust slá það met. 

