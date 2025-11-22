Aðeins annað liðið í sögunni

Chelsea er aðeins annað liðið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem hefur stillt upp byrjunarliði án leikmanns yfir þrítugt í 50 leikjum í röð.
Chelsea heimsækir Burnley klukkan 12.30 í 12. umferð deildarinnar í dag en OptaJoe tók saman skemmtilega tölfræði fyrir leikinn.
Þar á meðal er þessi staðreynd um Chelsea-liðið en forráðamenn félagsins hafa undanfarin ár keypt mikið af ungum leikmönnum og látið þá eldri fara.
Aston Villa stillti 59 sinnum í röð byrjunarliði með leikmönnum yngri en 30 ára en Chelsea er ekki með einn leikmann yfir þrítugt í liðinu sínu og mun eflaust slá það met.