Barnes sá um Manchester-liðið

Newcastle hafði betur gegn Manchester City, 2:1, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á St‘ James Park í Newcastle í kvöld. Newcastle er í 14. sæti með 15 stig og City í þriðja sæti með 22.
Fyrri hálfleikurinn var mjög fjörugur og bæði lið fengu nokkur úrvalsfæri til að skora. Nick Woltemade og Harvey Barnes fóru illa með nokkur góð færi hjá Newcastle og Phil Foden og Erling Haaland gerðu það sama hinum megin.
Þrátt fyrir fjölmörg færi var staðan í leikhléi markalaus.
Það breyttist loksins á 64. mínútu þegar áðurnefndur Barnes afgreiddi boltann glæsilega í bláhornið utan teigs eftir sendingu frá Bruno Guimaraes.
Aðeins fjórum mínútum síðar jafnaði Rúben Dias með skoti úr teignum eftir horn og voru flóðgáttirnar loksins opnaðar.
Tveimur mínútum eftir jöfnunarmarkið skoraði Barnes aftur er hann afgreiddi boltann í netið af stuttu færi eftir skalla Guimaraes í slána og reyndist það sigur markið.