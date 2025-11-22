Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.11.2025 | 19:33

Barnes sá um Manchester-liðið

Sandro Tonali hjá Newcastle og Josko Gvardiol eigast við í …
Sandro Tonali hjá Newcastle og Josko Gvardiol eigast við í kvöld. AFP/Oli Scarff
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Newcastle hafði betur gegn Manchester City, 2:1, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á St‘ James Park í Newcastle í kvöld. Newcastle er í 14. sæti með 15 stig og City í þriðja sæti með 22.

Fyrri hálfleikurinn var mjög fjörugur og bæði lið fengu nokkur úrvalsfæri til að skora. Nick Woltemade og Harvey Barnes fóru illa með nokkur góð færi hjá Newcastle og Phil Foden og Erling Haaland gerðu það sama hinum megin.

Þrátt fyrir fjölmörg færi var staðan í leikhléi markalaus.

Erling Haaland fékk gott færi snemma leiks.
Erling Haaland fékk gott færi snemma leiks. AFP/Oli Scarff

Það breyttist loksins á 64. mínútu þegar áðurnefndur Barnes afgreiddi boltann glæsilega í bláhornið utan teigs eftir sendingu frá Bruno Guimaraes.

Aðeins fjórum mínútum síðar jafnaði Rúben Dias með skoti úr teignum eftir horn og voru flóðgáttirnar loksins opnaðar.

Tveimur mínútum eftir jöfnunarmarkið skoraði Barnes aftur er hann afgreiddi boltann í netið af stuttu færi eftir skalla Guimaraes í slána og reyndist það sigur markið.

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Liverpool 0:3 Nott. Forest opna
90. mín. Leik lokið Glæsilegur sigur fyrir Forest. Ömurlegt tap fyrir Liverpool.
Valur 34:26 ÍBV opna
60. mín. Ívar Bessi Viðarsson (ÍBV) skoraði mark

Leiklýsing

Newcastle 2:1 Man. City opna loka
90. mín. Oscar Bobb (Man. City) fær gult spjald 90+2. Sparkar Tonali niður og stöðvar skyndisókn.
