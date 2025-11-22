Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.11.2025 | 16:59

Liverpool fékk mikinn skell á Anfield

Murillo fagnar fyrsta marki leiksins.
Murillo fagnar fyrsta marki leiksins. AFP/Darren Staples
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Nottingham Forest gerði sér lítið fyrir og vann Liverpool, 3:0, á útivelli í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

Með sigrinum fór Forest upp úr fallsæti og er nú í 16. sæti með 12 stig. Liverpool er í 11. sæti með 18 stig.

Murillo kom Forest yfir á 33. mínútu með marki sem kom algjörlega gegn gangi leiksins. Hann afgreiddi þá boltann glæsilega úr teignum eftir horn.

Var það eina mark fyrri hálfleiks en Nicolò Savona skoraði eftir 40 sekúndur í seinni hálfleik og kom Forest í 2:0. Hann skoraði þá með fallegu skoti úr miðjum teignum upp í skeytin eftir undirbúning hjá Neco Williams.

Gestirnir voru ekki hættir því Morgan Gibbs-White skoraði þriðja markið er hann afgreiddi boltann í hornið í teignum eftir að Alisson varði frá Omari Hutchinson og þar við sat.

Leiklýsing

Liverpool 0:3 Nott. Forest
90. mín. Fimm mínútur í uppbótartíma. Fjölmargir stuðningsmenn Liverpool búnir að yfirgefa völlinn.
mbl.is
