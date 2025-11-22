Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.11.2025 | 17:07

Sunderland missteig sig - Öruggur sigur Palace

Raúl Jiminez skoraði sigurmark Fulham gegn Sunderland í dag.
Raúl Jiminez skoraði sigurmark Fulham gegn Sunderland í dag. AFP/Glyn Kirk

Sunderland mátti þola tap gegn Fulham, 1:0, í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag. 

Sunderland hefur byrjað vel á þessari leiktíð þar sem liðið situr nú í 6. sæti deildarinnar með 19 stig á meðan Fulham er í 14. sæti deildarinnar

Fulham sótti lygilega mikið að marki Sunderland í dag á meðan Sunderland átti erfitt með að skapa sér færi. Ekkert gekk þó hjá Fulham að koma boltanum í netið en á 84. mínútu kom Raul Jiménez boltanum í netið og tryggði Fulham sigurinn.

Þetta er fyrsti tapleikur Sunderland í deildinni síðan 4. október þegar liðið tapaði gegn Manchester United á útivelli.

Brighton hafði betur gegn Brentford, 2:1, á heimavelli í dag.

Brighton er nú komið upp í 5. sæti deildarinnar með 19 stig á meðan Brentford situr í 12. sæti með 16 stig.

Igor Thiago kom Brentford yfir á 29. mínútu er hann skoraði úr vítaspyrnu en á 71. mínútu leiksins jafnaði Danny Welbeck metin fyrir Brighton. Jack Hinshelwood kom síðan boltanum í netið á 84. mínútu og tryggði Brighton fullt hús stiga.

Crystal Palace kom sér upp í 4. sæti deildarinnar með sigri gegn botnliði Wolves, 2:0.

Jafnt var í hálfleik en á 63. mínútu kom Daniel Munoz Palace í forystu og stuttu seinna skoraði Yéremi Pino seinna mark Palace. Fleiri urðu mörkin ekki og frábært gengi Palace í deildinni heldur áfram.

Daniel Munoz fagnar marki sínu gegn Wolves í dag.
Daniel Munoz fagnar marki sínu gegn Wolves í dag. AFP/Ben Stansall

 

Bournemouth og West Ham skildu jöfn, 2:2.

Callum Wilson skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik gegn sínu gamla liði og var West Ham því með tveggja marka forystu í hálfleik. Bournemouth sótti og sótti í seinni hálfleik og á 69. mínútu minnkaði Marcus Tavernier metin er hann skoraði úr vítaspyrnu. Enes Unal skoraði síðan seinna mark Bournemouth á 81. mínútu og þurftu liðin því að sætta sig við jafntefli.

 

