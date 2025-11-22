Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.11.2025 | 13:33

Varð fyrir vonbrigðum í París

Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma. AFP/Stefano Rellandini

Ítalski knattspyrnumarkvörðurinn Gianluigi Donnarumma, leikmaður enska félagsins Manchester City, var ekki ánægður með viðskilnaðinn við Evrópumeistara París SG. 

Donnarumma gekk í raðir City á lokadegi félagaskiptagluggans í sumar en hann varði mark Parísar í nokkur ár og varð Evrópumeistari með liðinu í maí. 

Eftir sigurinn í úrslitaleiknum á Inter Mílanó, 5:0, súrnaði samband hans við félagið og stjórann Luis Enrique. 

„Ég var vonsvikinn yfir því að fara frá París SG því ég var búinn að venjast nýja leikstílnum. Síðustu mánuðir mínir hjá félaginu ollu mér vonbrigðum því ég skildi ekki af hverju félagið vildi breyta en þurfti að sætta mig við það,“ sagði Donnarumma við Sky Sports. 

