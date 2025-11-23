Án Kane og Son í fyrsta sinn í 11 ár

Það er mikil spenna í lofti norðurhluta Lundúnaborgar í dag þar sem Arsenal tekur á móti erkifjendunum Tottenham í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.
Mikið hefur verið rætt um fjarveru Brasilíumannsins Gabriel sem verður ekki í hjarta varnarlínu Arsenal í dag þar sem hann er frá vegna meiðsla, en ekki má gleyma því að þetta er fyrsti leikur Tottenham gegn Arsenal í 11 ár þar sem Harry Kane og Son Heung-min eru hvorugir með þeim hvítklæddu.
Kane og Son mættu alltaf klárir í slaginn þegar Tottenham mætti Arsenal og er því viðeigandi að þeir skoruðu mörkin í seinasta sigri Tottenham gegn Arsenal í deildinni, 3:0. Það var árið 2022, þegar Kane skoraði fyrstu tvö mörkin og Son gulltryggði síðan sigurinn með þriðja markinu.
Harry Kane fór frá félaginu árið 2023 er hann gekk í raðir Bayern Munchen á meðan Son fór í sumar til Los Angeles.
Meiðslalisti liðanna beggja er frekar langur um þessar mundir, en það er öruggt að segja að Tottenham muni sakna þessara tveggja mest í dag þar sem Arsenal hefur verið hreint og sagt magnað í vörn á þessari leiktíð.
Leikurinn hefst klukkan 16:30 og verður í beinni textalýsingu á mbl.is