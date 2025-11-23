Arteta: Þessi deild er svo erfið

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal var hógvær á blaðamannafundi eftir leikinn gegn Tottenham í kvöld er hann var spurður út í stöðuna í deildinni:
„Þú verður að taka þetta leik fyrir leik. Deildin er svo erfið – þú sérð úrslitin í gær og í dag og hversu litlum mun lið eru að vinna leiki, þetta er mjög þétt. Við vitum að þetta verður löng ferð, við erum mjög spennt fyrir því sem við erum að gera og við verðum að halda þessum krafti áfram,“ sagði Arteta eftir leikinn í kvöld.
Arsenal er í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar, sex stigum á undan Chelsea sem er í öðru sæti.
Næsti leikur Arsenal er stórleikur gegn Bayern München í Meistaradeild Evrópu.
Bæði lið eru með fullt hús stiga þar sem Bayern hefur skorað flest mörk í deildinni á meðan Arsenal hefur fengið á sig fæst.