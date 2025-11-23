Eze niðurlægði erkifjendurna

Eberechi Eze skoraði þrennu í stórsigri Arsenal gegn erkifjendum sínum í Tottenham, 4:1, í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Arsenal er því enn á toppi deildarinnar og er nú sex stigum á undan Chelsea sem situr í 2. sæti. Tottenham situr hins vegar í 9. sæti með 18 stig.
Eze, sem var hársbreidd frá því að ganga í raðir Tottenham í ágúst, sýndi þeim enga miskunn í kvöld.
Til að byrja með lá Tottenham mikið til baka og stjórnaði því Arsenal nánast öllu frá upphafi. Tottenham stóð sig hins vegar vel í því að loka á alla möguleika Arsenal þangað til á 37. mínútu þegar Trossard fékk boltann frá Mikel Merino inni í teig og afgreiddi boltann í hornið, 1:0.
Tottenham gat því ekki lengur legið til baka og þurfti að sækja að marki Arsenal. Við það opnaðist vörn þeirra hvítklæddu virkilega og stuttu eftir fyrsta markið tvöfaldaði Eberechi Eze forystu Arsenal með flottu skoti inni í teig, 2:0.
Í seinni hálfleik var það sama sagan og það tók Arsenal aðeins nokkrar sekúndur að þrefalda forystu sína þegar Eze átti snöggt skot inni í teig sem Vicario réð ekki við.
Tottenham náði hins vegar að klóra í bakkann á 55. mínútu þegar Palhinha vann boltann af Zubimendi á miðjum vellinum. Boltinn datt þá fyrir Richarlison sem tók snöggt skot langt fyrir utan teig þar sem Raya var staðsettur aðeins of langt frá marki sínu. Raya reyndi hvað hann gat að ná til boltans en boltinn flaug í netið, 3:1.
Eze gerði hins vegar út um leikinn á 76. mínútu þegar hann fullkomnaði þrennu sína er hann fékk boltann frá Trossard inni í teig og þrumaði honum í netið, 4:1.
Fleiri urðu mörkin ekki og Arsenal fagnar risa sigri gegn erkifjendum sínum.