Isak með óeftirsóknarvert met

Alexander Isak hefur ekki náð sér á strik með Liverpool en hann var keyptur á 127 milljónir punda frá Newcastle í haust.
Isak hefur enn ekki skorað fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og hann var ósýnilegur í 3:0-tapi Liverpool gegn Nottingham Forest í gær.
Sky Sports greinir frá því að Isak hafi slegið met í gær því hann er fyrsti leikmaður Liverpool, síðan enska úrvalsdeildin tók núverandi mynd, til að byrja í fjórum tapleikjum í röð.
Eina mark sænska leikmannsins fyrir Liverpool kom í deildabikarnum gegn Southampton úr B-deildinni.