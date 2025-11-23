Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.11.2025 | 12:30

Isak með óeftirsóknarvert met

Alexander Isak átti ekki góðan gærdag.
Alexander Isak átti ekki góðan gærdag. AFP/Peter Powell

Alexander Isak hefur ekki náð sér á strik með Liverpool en hann var keyptur á 127 milljónir punda frá Newcastle í haust.

Isak hefur enn ekki skorað fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og hann var ósýnilegur í 3:0-tapi Liverpool gegn Nottingham Forest í gær.

Sky Sports greinir frá því að Isak hafi slegið met í gær því hann er fyrsti leikmaður Liverpool, síðan enska úrvalsdeildin tók núverandi mynd, til að byrja í fjórum tapleikjum í röð.

Eina mark sænska leikmannsins fyrir Liverpool kom í deildabikarnum gegn Southampton úr B-deildinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Nágrannar lýsa yfir óánægju Borgin borgar 100 milljónir í götunni Neitar öllum tengslum við leyniþjónustuna Bóluefni víða uppurið
Fleira áhugavert
Fjölskylduhjálpin hættir um áramót Bílastæðahúsið opnað eftir áramót Niðurstaða í síðasta lagi á næsta ári Bóluefni víða uppurið