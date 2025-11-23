Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.11.2025 | 13:20

Meiddist og gat ekki kveikt jólaljós

Matheus Cunha var of meiddur til að kveikja jólaljósið.
Matheus Cunha var of meiddur til að kveikja jólaljósið. AFP/Oli Scarff

Matheus Cunha, sóknarmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester United, afboðaði komu sína á viðburð í Altrincham vegna meiðsla sem hann varð fyrir á æfingu.

The Athletic greinir frá að Cunha hafi fundið fyrir smávægilegum meiðslum á æfingu og í kjölfarið hætt við að mæta á viðburðinn, þar sem hann átti að kveikja á jólaljósum við frægt jólatré í bænum.

Cunha kom til United frá Wolves í sumar á 62,5 milljónir punda. Hann hefur skorað eitt mark í tíu leikjum með Manchester-liðinu.

United mætir Everton á heimavelli annað kvöld.

