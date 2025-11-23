Meiddist og gat ekki kveikt jólaljós

Matheus Cunha, sóknarmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester United, afboðaði komu sína á viðburð í Altrincham vegna meiðsla sem hann varð fyrir á æfingu.
The Athletic greinir frá að Cunha hafi fundið fyrir smávægilegum meiðslum á æfingu og í kjölfarið hætt við að mæta á viðburðinn, þar sem hann átti að kveikja á jólaljósum við frægt jólatré í bænum.
Cunha kom til United frá Wolves í sumar á 62,5 milljónir punda. Hann hefur skorað eitt mark í tíu leikjum með Manchester-liðinu.
United mætir Everton á heimavelli annað kvöld.