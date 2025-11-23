Myndskeið: Er þetta besta markið í sögu úrvalsdeildarinnar?

Skoraði Robin van Persie besta markið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu?
Það má eflaust lengi deila um það en Wayne Rooney, fyrrverandi leikmaður Manchester United, heldur því alla vega fram.
Sjá má markið hér fyrir neðan en Hollendingurinn skoraði markið fyrir United eftir sendingu frá engum öðrum en Wayne Rooney!
Wayne Rooney declared this Robin van Persie goal as the best of all time in the Premier League pic.twitter.com/kTaOOCaezg— Former Footballers (@FinishedPlayers) November 22, 2025