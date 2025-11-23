Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.11.2025 | 23:00

Myndskeið: Er þetta besta markið í sögu úrvalsdeildarinnar?

Robin van Persie tekur vítaspyrnu í leik með Manchester United.
Robin van Persie tekur vítaspyrnu í leik með Manchester United. AFP

Skoraði Robin van Persie besta markið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu?

Það má eflaust lengi deila um það en Wayne Rooney, fyrrverandi leikmaður Manchester United, heldur því alla vega fram.

Sjá má markið hér fyrir neðan en Hollendingurinn skoraði markið fyrir United eftir sendingu frá engum öðrum en Wayne Rooney!

