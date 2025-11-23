Slakasta frammistaða sem Anfield hefur séð lengi

Alexander Isak náði sér engan veginn á strik þegar Liverpool mátti þola tap á móti Nottingham Forest, 3:0, á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.
Isak hefur ekki átt sjö dagana sæla hjá Liverpool eftir að hann var keyptur fyrir metfé frá Newcastle í haust og hefur enn ekki skorað í ensku úrvalsdeildinni.
„Frammistaðan hjá Isak er ein sú slakasta sem Anfield hefur séð lengi. Stuðningsmenn trúðu vart eigin augum.
Isak kom varla við boltann, skapaði ekki neitt og var heppinn að fá 67 mínútur,“ skrifaði Phil McNulty, yfirmaður íþróttadeildar BBC, á heimasíðu ríkismiðilsins.