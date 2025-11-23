Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.11.2025 | 11:15

Tekur slæmt gengi Liverpool á sig

Arne Slot á hliðarlínunni í gær.
Arne Slot á hliðarlínunni í gær. AFP/Darren Staples

Liverpool mátti þola afar slæmt tap á heimavelli gegn Nottingham Forest, 3:0, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær.

Gengi ríkjandi meistaranna hefur alls ekki verið gott að undanförnu og knattspyrnustjórinn Arne Slot tók það á sig á blaðamannafundi eftir leik.

„Þú berð ábyrgð á genginu þegar þú vinnur og líka þegar þú tapar. Það er engin afsökun nægilega góð fyrir þessu gengi.

Þetta er langt frá því að vera nógu gott og ég ber ábyrgð á því,“ sagði Slot á fundinum. „Það er vont að tapa 3:0, alveg sama hver andstæðingurinn er,“ bætti hann við.

Eftir leikinn er Liverpool með átta töp í síðustu ellefu leikjum í öllum keppnum.

