Rio Ferdinand, fyrrverandi leikmaður Manchester United, sparaði ekki stóru orðin þegar kom að frammistöðu Tottenham gegn Arsenal í 12. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
„Tottenham var ömurlegt í dag. Það var vandræðalegt að horfa á þetta. Það er ekki hægt að mæta Arsenal á útivelli í þessum norður-Lundúnaslag og ekki leggja allt á línuna. Tomas Frank mætti til leiks og ætlaði sér að liggja og reyna að verjast Arsenal allan leikinn, sem gerði það að verkum að þegar Arsenal skoraði fyrsta markið var Tottenham búið að vera,” sagði Rio Ferdinand á Sky Sports eftir leikinn í kvöld.
Arsenal stjórnaði gjörsamlega öllu í leiknum í dag þar sem liðið var með Tottenham á lás allan leikinn. Tottenham stóð sig hins vegar vel að loka á Arsenal fyrstu mínútur leiksins en þegar Leandro Trossard skoraði fyrsta mark leiksins opnaðist vörn Tottenham upp á gátt.
Tottenham átti aðeins þrjú skot í leiknum þar sem tvö fóru á markið, þar á meðal markið hjá Richarlison sem var þruma úr heiðskíru lofti. Þegar litið er á xG-tölfræði (e. Expected goals) var Tottenham með 0,07 xG í leiknum í kvöld sem er næst lægsta í leik í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.
Tottenham á einnig lægstu xG frammistöðu á þessari leiktíð en það var gegn Chelsea í byrjun nóvember þar sem liðið var aðeins með 0,01 xG.
Næsti leikur Tottenham er gegn Paris SG í Meistaradeild Evrópu þar sem þeir hvítklæddu verða að mæta klárir til leiks ef þeir ætla að ná einhverjum úrslitum.