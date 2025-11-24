Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 8:20 | Uppfært 10:24

Biður stuðningsmenn afsökunar

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, og Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, takast …
Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, og Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, takast í hendur að leik loknum í gær. AFP/Ben Stansall

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, bað stuðningsmenn Tottenham afsökunar eftir leik liðsins í gær. Tottenham tapaði 4:1 gegn nágrönnum sínum í Arsenal.

„Þetta er mjög sársaukafullt. Þetta var slæm frammistaða og algjörlega öfugt við það sem við ætluðum okkur. Við biðjum stuðningsmenn okkar afsökunar á þessari frammistöðu. 

Þeir voru sterkari í öllum návígjum og við komumst aldrei í gang. Þeir voru sterkari í öllum atriðum leiksins. Við erum óánægðir með okkar leik.

Ég fer ekki í felur með það. Við enduðum í 17. sæti á síðustu leiktíð og erum að reyna að byggja upp lið. En það leit ekki þannig út í þessum leik,“ sagði Daninn eftir leik gærdagsins.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjölskylduhjálpin hættir um áramót „Plagg sem ekkert jafnvægi er í“ Þrír fluttir með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur „Má reikna með hvelli á fimmtudaginn“
Fleira áhugavert
Nágrannar lýsa yfir óánægju Þórbergur á enn erindi við ungmenni Eldri borgarar fá nær skilyrðislaust dvalarleyfi Núverandi ofnar nær 80 ára