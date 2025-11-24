Biður stuðningsmenn afsökunar

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, bað stuðningsmenn Tottenham afsökunar eftir leik liðsins í gær. Tottenham tapaði 4:1 gegn nágrönnum sínum í Arsenal.
„Þetta er mjög sársaukafullt. Þetta var slæm frammistaða og algjörlega öfugt við það sem við ætluðum okkur. Við biðjum stuðningsmenn okkar afsökunar á þessari frammistöðu.
Þeir voru sterkari í öllum návígjum og við komumst aldrei í gang. Þeir voru sterkari í öllum atriðum leiksins. Við erum óánægðir með okkar leik.
Ég fer ekki í felur með það. Við enduðum í 17. sæti á síðustu leiktíð og erum að reyna að byggja upp lið. En það leit ekki þannig út í þessum leik,“ sagði Daninn eftir leik gærdagsins.