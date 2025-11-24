Carragher biður Eze afsökunar

Jamie Carragher, sparkspekingur Sky Sports og fyrrverandi leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, segir að hann hafi vanmetið Eberechi Eze, leikmann Arsenal.
Eze skoraði þrennu í 4:1-sigri Arsenal á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í gær.
„Ég verð að vera hreinskilinn. Ég hélt að Eze hefði fyrst og fremst komið til Arsenal til að auka breiddina.
Mér fannst eins og að kaupin á Victor Gyokeres væru þau einu þar sem leikmaður færi beint inn í Arsenal-liðið í sinni stöðu. Ég hugsaði með mér að Eze væri ekki leikbreytir (e. game changer).
En við erum að sjá nokkur frábær mörk hjá honum og góð tilþrif og svo skoraði hann þrennu í þessum leik. Þannig að ég biðst afsökunar, því ég hef vanmetið hann og mikilvægi hans fyrir Arsenal. Hann gæti skipt sköpum fyrir Arsenal í titilbaráttunni,“ sagði Carragher.