Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 10:30 | Uppfært 11:25

Carragher biður Eze afsökunar

Eberechi Eze skoraði þrennu í sigri Arsenal í gær.
Eberechi Eze skoraði þrennu í sigri Arsenal í gær. AFP/Ben Stansall

Jamie Carragher, sparkspekingur Sky Sports og fyrrverandi leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, segir að hann hafi vanmetið Eberechi Eze, leikmann Arsenal.

Eze skoraði þrennu í 4:1-sigri Arsenal á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Eze niðurlægði erkifjendurna
Frétt af mbl.is

Eze niðurlægði erkifjendurna

„Ég verð að vera hreinskilinn. Ég hélt að Eze hefði fyrst og fremst komið til Arsenal til að auka breiddina.

Mér fannst eins og að kaupin á Victor Gyokeres væru þau einu þar sem leikmaður færi beint inn í Arsenal-liðið í sinni stöðu. Ég hugsaði með mér að Eze væri ekki leikbreytir (e. game changer).

En við erum að sjá nokkur frábær mörk hjá honum og góð tilþrif og svo skoraði hann þrennu í þessum leik. Þannig að ég biðst afsökunar, því ég hef vanmetið hann og mikilvægi hans fyrir Arsenal. Hann gæti skipt sköpum fyrir Arsenal í titilbaráttunni,“ sagði Carragher.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hefur stigið á ófáar tær Eldri borgarar fá nær skilyrðislaust dvalarleyfi Nágrannar lýsa yfir óánægju Fjölskylduhjálpin hættir um áramót
Fleira áhugavert
Núverandi ofnar nær 80 ára Hefur stigið á ófáar tær Þrír fluttir með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur Bílastæðahúsið opnað eftir áramót