„Ég skammast mín“

Pep Guardiola.
Pep Guardiola. AFP/Oli Scarff

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City í ensku úrvalsdeildinni, hefur beðist afsökunar á framkomu sinni gagnvart myndatökumanni eftir leik City við Newcastle á laugardag.

Þetta kom fram á fréttamannafundi sem nú stendur yfir. 

„Ég skammast mín þegar ég sé þetta. Ég vil biðja myndatökumanninn afsökunar á framferði mínu,“ sagði Guardiola.

Guardiola virtist mjög pirraður með ákvarðandir dómaranna í leiknum, meðal annars vegna sigurmarks Newcastle og þegar Phil Foden leikmaður City vildi fá dæmda vítaspyrnu. 

Eftir leikinn sást til Spánverjans rífast við myndatökumann á vellinum og við Bruno Guimaraes leikmann Newcastle. 



