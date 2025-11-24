Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City í ensku úrvalsdeildinni, hefur beðist afsökunar á framkomu sinni gagnvart myndatökumanni eftir leik City við Newcastle á laugardag.
Þetta kom fram á fréttamannafundi sem nú stendur yfir.
„Ég skammast mín þegar ég sé þetta. Ég vil biðja myndatökumanninn afsökunar á framferði mínu,“ sagði Guardiola.
Guardiola virtist mjög pirraður með ákvarðandir dómaranna í leiknum, meðal annars vegna sigurmarks Newcastle og þegar Phil Foden leikmaður City vildi fá dæmda vítaspyrnu.
Eftir leikinn sást til Spánverjans rífast við myndatökumann á vellinum og við Bruno Guimaraes leikmann Newcastle.
Guardiola apologises for cameraman confrontation: ‘I’m embarrassed and ashamed’ https://t.co/YSSFVel1j4 pic.twitter.com/kSXWxZHK8X— Independent en Español (@IndyEspanol) November 24, 2025