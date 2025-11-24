Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 14:30

Frá Hammarby til Middlesbrough

Kim Hellberg er nýr stjóri Middlesbrough á Englandi.
Kim Hellberg er nýr stjóri Middlesbrough á Englandi. Ljósmynd/Hammarby

Enska knattspyrnufélagið Middlesbrough hefur ráðið Svíann Kim Hellberg sem nýjan knattspyrnustjóra.

Samkvæmt frétt The Guardian þarf félagið að greiða Hammarby um 250.000 pund.

Middlesbrough hefur verið í leit að nýjum stjóra eftir að Rob Edwards tók við Úlfunum í ensku úrvalsdeildinni. 

Úlfarnir greiddu Middlesbrough þrjár milljónir punda til þess að fá Edwards lausan, en undir hans stjórn hefur síðarnefnda liðinu gengið vel á tímabilinu og er í öðru sæti ensku B-deildarinnar.

„Middlesbrough er frábær kostur fyrir mig sem þjálfara. Leikstíll liðsins og minn leikstíll fara vel saman.

Ég vil spila hraðan og aðgangsharðan fótbolta og ég vil reyna að vinna boltann eins hratt og kostur er, þegar við erum án hans“ sagði Hellberg á heimasíðu félagsins.

Hellberg tók við liði Hammarby í lok árs 2023 og hafnaði liðið í 2. sæti deildarinnar síðastliðin tvö tímabil. Þar áður var hann stjóri IFK Värnamo þar sem hann gerði góða hluti og aðstoðarþjálfari hjá Nörrköping, ásamt því að þjálfa í neðri deildum Svíþjóðar.

