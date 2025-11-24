Hann bað okkur afsökunar í hálfleik

Kiernan Dewsbury-Hall, hetja Everton í sigrinum á Manchester United á Old Trafford í kvöld, sagði að Idrissa Gana Gueye hafi beðið liðsfélaga sína afsökunar í hálfleik í viðureign liðanna í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Gana var rekinn af velli strax á 13. mínútu fyrir að slá samherja sinn, Michael Keane, en samt náði Dewsbury-Hall að skora stundarfjórðungi síðar og það reyndist vera sigurmark tíu Everton-manna.
„Þetta var bara stundarbrjálæði og hefði ekki þurft að gerast. En allt sem ég get sagt er að Idrissa bað okkur alla afsökunar í hálfleik og skýrði sitt mál. Meira getur hann ekki gert og lífið heldur áfram," sagði Dewsbury-Hall við Sky Sports eftir leikinn.
„En viðbrögð strákanna við þessu voru ótrúleg, gerast ekki betri. Við hefðum auðveldlega getað brotnað, orðið litlir og tapað auðveldlega, en þetta þjappaði okkur saman sem liði.
Stjórinn sagði að hann myndi taka á málinu síðar og aðalmálið væri að halda okkar striki. Hann brýndi fyrir okkur að einbeita okkur að þeim hlutum sem við hefðum stjórn á," sagði markaskorarinn.