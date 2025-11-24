„Hlutirnir geta breyst hratt“

Manchester United mætir Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Ruben Amorim knattspyrnustjóri Manchester United sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gær.
Amorim hlaut mikla gagnrýni í upphafi leiktíðar en lið Manchester United er nú ósigrað í síðustu fimm leikjum.
„Hlutirnir geta verið fljótir að breytast og ég vil ekki segja neitt um hvort það sé annar stormur framundan.
Enska úrvalsdeildin er þannig, því allir geta unnið alla. Það er mitt hlutverk að halda öllum á tánum á hverri einustu æfingu.
Enski miðjumaðurinn Kobbe Mainoo og hollenski framherjinn Joshua Zirkzee hafa spilað lítið á tímabilinu og þá hefur Úrúgvæinn Manuel Ugarte hlotið gagnrýni fyrir frammistöðu sína.
„Ég var einu sinni leikmaður og ég skil alveg að leikmenn séu pirraðir þegar þeir fá ekki að spila og HM er framundan.
En hagsmunir félagsins ganga fyrir, ef ég get hjálpað félaginu og leikmönnum er ég ánægður. Ég þarf að hugsa um hagsmuni liðsins fyrst og fremst.
Ugarte á í erfiðleikum þessa stundina, en við erum að reyna að hjálpa honum. Hann þarf að aðlagast og bæta sig sérstaklega á æfingasvæðinu,“ sagði Portúgalinn.