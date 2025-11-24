„Leeds á mjög ástríðufulla stuðningsmenn“

Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, varð ekki var við það þegar stuðningsmaður Leeds var fjarlægður í leik Leeds og Aston Villa í gær. Leeds tapaði 2:1 fyrir Aston Villa á heimavelli.
61 árs karlmaður var handtekinn á vellinum í gær eftir að hafa farið inn á svæði sem ætlað er leikmönnum og starfsliðum.
Farke segist ekki hafa orðið var við atvikið, en að félagið sé meðvitað um það.
„Allir eru vonsviknir. Ég vil ekki breyta stuðningsmönnum okkar. Þeir eiga ekki að vera ánægðir eftir tapleiki.
Við eigum mjög ástríðufulla stuðningsmenn og það eru forréttindi. Þeir hafa fullan rétt á að verða reiðir og svekktir. Þetta er eitthvað sem við getum búist við og ég hef fullan skilning á.“
Spurður að því hvort hann óttaðist um starf sitt sagði þýski stjórinn.
„Þetta er ekki spurning sem ég er að velta fyrir mér. Ef þú þolir ekki pressu þá áttu ekki að vera stjóri hjá Leeds United,“ sagði Farke.