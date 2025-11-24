Lygilegur sigur Everton á Old Trafford

Everton vann magnaðan sigur á Manchester United, 1:0, í síðasta leik 12. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu á Old Trafford í Manchester í kvöld.
Manchester United er í 10. sæti deildarinnar með 18 stig og Everton er einnig með 18 stig í 11. sæti eftir sigurinn.
Stórfurðulegt atvik átti sér stað á 13. mínútu leiksins en þá snöggreiddist Idrissa „Gana“ Gueye og sló í samherja sinn Michael Keane eftir orðaskipti á milli þeirra.
Dómarinn Tony Harrington reif umsvifalaust upp rauða spjaldið og rak Senegalann af velli og samherjar hans þeir Iliman Ndayie og Jordan Pickford þurftu að halda Gana og hálfpartinn leiða hann af velli.
Þrátt fyrir það leit aldrei út eins og Everton væri manni færri í leiknum og skoraði Kiernan Dewsbury-Hall sigurmarkið á 29. mínútu.
Þá fór hann framhjá Bruno Fernades og Leny Yoro og smellti síðan boltanum í netið eftir sendingu frá James Garner, 1:0.
United reyndi hvað það gat að jafna metin í seinni hálfleik en liðið fékk fá góð færi og öll þeirra varði Jordan Pickford vel.
Manchester United mætir Crystal Palace á útivelli í næstu umferð en Everton fær Newcastle í heimsókn.