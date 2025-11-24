Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 15:10 | Uppfært 15:26

Portúgali til Swansea

Vítor Matos er nýr knattspyrnustjóri Swansea.
Vítor Matos er nýr knattspyrnustjóri Swansea. Ljósmynd/Swansea

Portúgalinn Vítor Matos hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri velska félagsins Swansea sem leikur í B-deildinni á Englandi og semur hann út leiktíðina 2028 til 2029.

Matos hefur verið stjóri hjá Maritimo í Portúgal, en hann tók við liðinu í júní og skilur við það í 3. sæti portúgölsku B-deildarinnar.

Matos var áður þjálfari hjá yngri liðum Liverpool og var aðstoðarþjálfari Pep Lijnders hjá austurríska félaginu Red Bull Salzburg. 

Alan Sheehan var rekinn 12. nóvember eftir slæmt gengi Swansea á tímabilinu. Liðið situr í 20. sæti deildarinnar. 

Svíinn Kim Hellberg hafði verið orðaður við starfið hjá Swansea en hann var tilkynntur sem nýr knattspyrnustjóri enska félagsins Middlesbrough í dag.

