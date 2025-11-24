Portúgali til Swansea

Portúgalinn Vítor Matos hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri velska félagsins Swansea sem leikur í B-deildinni á Englandi og semur hann út leiktíðina 2028 til 2029.
Matos hefur verið stjóri hjá Maritimo í Portúgal, en hann tók við liðinu í júní og skilur við það í 3. sæti portúgölsku B-deildarinnar.
Matos var áður þjálfari hjá yngri liðum Liverpool og var aðstoðarþjálfari Pep Lijnders hjá austurríska félaginu Red Bull Salzburg.
Alan Sheehan var rekinn 12. nóvember eftir slæmt gengi Swansea á tímabilinu. Liðið situr í 20. sæti deildarinnar.
Svíinn Kim Hellberg hafði verið orðaður við starfið hjá Swansea en hann var tilkynntur sem nýr knattspyrnustjóri enska félagsins Middlesbrough í dag.
Bem-vindo, Vítor 🦢🇵🇹— Swansea City AFC (@SwansOfficial) November 24, 2025
We are delighted to confirm the appointment of Vítor Matos as the club’s new head coach.
👉 https://t.co/9UBxrXv596 pic.twitter.com/iXCOAUtc7C