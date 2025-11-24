Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 20:21 | Uppfært 20:54

Rautt spjald fyrir að ráðast á samherja

Jordan Pickford markvörður heldur Idrissa Gana Gueye föstum í orðaskiptum …
Jordan Pickford markvörður heldur Idrissa Gana Gueye föstum í orðaskiptum hans og Michaels Keane. Rauða spjaldið sést á lofti yfir höfði Keane. AFP/Darren Staples

Idrissa „Gana“ Gueye, miðjumaður Everton, var rekinn af velli í leik liðsins við Manchester United í kvöld fyrir að slá til samherja.

Gana fokreiddist þegar samherjar hans gerðu mistök á 13. mínútu leiksins sem voru nærri því búin að kosta lið Everton mark. Hann rauk að varnarmanninum Michael Keane og sló til hans eftir orðaskipti þeirra á milli.

Dómarinn Tony Harrington reif umsvifalaust upp rauða spjaldið og rak Senegalann af velli og samherjar hans þeir Idrissa Ndayie og Jordan Pickford þurftu að halda Gana og hálfpartinn leiða hann af velli.

Everton var þar með búið að missa tvo menn af velli eftir 13 mínútur því skömmu áður fór reynsluboltinn Seamus Coleman, landsliðsfyrirliði Írlands, meiddur af velli.

AFP/Darren Staples
AFP/Darren Staples
mbl.is
Fleira áhugavert
„Má reikna með hvelli á fimmtudaginn“ Krefjast úrbóta á Þjórsárdalsvegi Nefnir líklegar skýringar á óvæntum niðurstöðum Núverandi ofnar nær 80 ára
Fleira áhugavert
Eldri borgarar fá nær skilyrðislaust dvalarleyfi Þrír fluttir með þyrlu Gæslunnar til Reykjavíkur Segir ljóst að það sé „allt í steik“ í ráðuneytinu Mikil ásókn: Sumir ganga ansi langt