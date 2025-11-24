Rautt spjald fyrir að ráðast á samherja

Idrissa „Gana“ Gueye, miðjumaður Everton, var rekinn af velli í leik liðsins við Manchester United í kvöld fyrir að slá til samherja.
Gana fokreiddist þegar samherjar hans gerðu mistök á 13. mínútu leiksins sem voru nærri því búin að kosta lið Everton mark. Hann rauk að varnarmanninum Michael Keane og sló til hans eftir orðaskipti þeirra á milli.
Dómarinn Tony Harrington reif umsvifalaust upp rauða spjaldið og rak Senegalann af velli og samherjar hans þeir Idrissa Ndayie og Jordan Pickford þurftu að halda Gana og hálfpartinn leiða hann af velli.
Everton var þar með búið að missa tvo menn af velli eftir 13 mínútur því skömmu áður fór reynsluboltinn Seamus Coleman, landsliðsfyrirliði Írlands, meiddur af velli.