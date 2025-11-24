Segir að Salah eigi að fara á bekkinn

Wayne Rooney, fyrrverandi landsliðsmaður Englands í fótbolta, hefur tjáð sig um Mohamed Salah, leikmann Liverpool.
„Ef ég væri Arne Slot (knattspyrnustjóri Liverpool) þá myndi ég taka stóra ákvörðun, til þess að hafa áhrif á liðið. Salah er ekki að hjálpa Liverpool varnarlega.
Ef þú ert nýr leikmaður og situr á bekknum og sérð að hann er ekki að hlaupa fyrir liðið. Auðvitað er hann goðsögn hjá félaginu fyrir allt sem hann hefur gert. En hvaða skilaboð er verið að senda?
Liverpool er að ganga í gegnum erfiða tíma. Auðvitað hefur það sem gerðist með Diogo Jota áhrif. En það eru engar afsakanir til fyrir að hlaupa ekki og berjast.
Slot á ærið verkefni fyrir höndum að koma liðinu aftur á sigurbraut. Nú verða allir að standa við bakið á honum og á liðinu,“ sagði Rooney.