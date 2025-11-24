Shearer: „VAR gerði mistök“

Fyrrverandi framherji Newcastle og enska landsliðsins í fótbolta, Alan Shearer, segir að fyrsta mark Eberechi Eze fyrir Arsenal í gær hefði ekki átt að standa.
Eze skoraði þrennu í 4:1-sigri Arsenal á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni, en fyrsta mark hans og annað mark Arsenal kom á 41. mínútu.
„Fyrsta markið hjá Eze var rangstaða,“ sagði Shearer.
Shearer hélt því fram að markið væri sambærilegt við mark sem Virgil Van Dijk skoraði fyrir Liverpool gegn Manchester City á dögunum, en það mark var dæmt af vegna rangstöðu.
„Mér finnst dómararnir og VAR vera komnir í klemmu. Þeir voru greinilega lafandi hræddir við að taka rétta ákvörðun í þessu atviki.
Það voru klárlega leikmenn í sjónlínu markvarðarins og því var þetta augljóslega rangstaða,“ sagði Shearer.