Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 10:50 | Uppfært 11:49

Shearer: „VAR gerði mistök“

Alan Shearer.
Alan Shearer. Getty Images/Crystal Pix

Fyrrverandi framherji Newcastle og enska landsliðsins í fótbolta, Alan Shearer, segir að fyrsta mark Eberechi Eze fyrir Arsenal í gær hefði ekki átt að standa.

Eze skoraði þrennu í 4:1-sigri Arsenal á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni, en fyrsta mark hans og annað mark Arsenal kom á 41. mínútu.

„Fyrsta markið hjá Eze var rangstaða,“ sagði Shearer.

Shearer hélt því fram að markið væri sambærilegt við mark sem Virgil Van Dijk skoraði fyrir Liverpool gegn Manchester City á dögunum, en það mark var dæmt af vegna rangstöðu.

„Mér finnst dómararnir og VAR vera komnir í klemmu. Þeir voru greinilega lafandi hræddir við að taka rétta ákvörðun í þessu atviki.

Það voru klárlega leikmenn í sjónlínu markvarðarins og því var þetta augljóslega rangstaða,“ sagði Shearer.

mbl.is
