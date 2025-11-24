Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.11.2025 | 9:50 | Uppfært 10:49

Staðan er óásættanleg

Virgil van Dijk og liðsfélagi hans Mohamed Salah.
Virgil van Dijk og liðsfélagi hans Mohamed Salah. AFP/Darren Staples

Virgil Van Dijk, fyrirliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, tjáði sig um ástandið hjá liðinu eftir 3:0-tapið á heimavelli gegn Nottingham Forest.

Liverpool er í 11. sæti með 18 stig og hefur tapað helmingi leikja sinna í deildinni.

Liverpool fékk mikinn skell á Anfield
Frétt af mbl.is

Liverpool fékk mikinn skell á Anfield

„Við erum að bregðast þjálfaranum sem og okkur sjálfum. Þú horfir fyrst á sjálfan þig og síðan reynir þú að hjálpa öðrum. Staðreyndin er einfaldlega að við erum í tómu tjóni.

Sem Englandsmeistarar þá er staðan óásættanleg. Við ætlum að reyna að snúa hlutunum við og það er hugarfar allra hér,“ sagði fyrirliðinn.

„Þú átt að vera reiður sem leikmaður. Aðalmálið finnst mér að allir taki ábyrgð. Þú verður að gera það. Það er ekki auðvelt á erfiðum tímum eins og núna en við verðum að gera það.

Okkur skortir stöðugleika og erum að fá á okkur of mörg mörk. Við höfum gengið í gegnum margt og við verðum að standa saman og ekki leita að sökudólgum,“ bætti Hollendingurinn við.

„Við verðum að horfast í augu við stöðuna. Ef þú ætlar að gefast upp, þá ertu á röngum stað. Félagið hefur gengið í gegnum ýmislegt í gegnum tíðina en alltaf komið sterkt út úr því,“ sagði Virgil Van Dijk.

mbl.is

Bloggað um fréttina

Fleira áhugavert
Núverandi ofnar nær 80 ára Athugasemd frá menntamálaráðherra Fjölskylduhjálpin hættir um áramót Bílastæðahúsið opnað eftir áramót
Fleira áhugavert
Færðust nær samstöðu um tillögurnar NB8-ríkin ítreka stuðning við Úkraínu Brá sér í hlutverk ljósmóður á bílastæðinu heima Fjölskylduhjálpin hættir um áramót