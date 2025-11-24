Staðan er óásættanleg

Virgil Van Dijk, fyrirliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, tjáði sig um ástandið hjá liðinu eftir 3:0-tapið á heimavelli gegn Nottingham Forest.
Liverpool er í 11. sæti með 18 stig og hefur tapað helmingi leikja sinna í deildinni.
„Við erum að bregðast þjálfaranum sem og okkur sjálfum. Þú horfir fyrst á sjálfan þig og síðan reynir þú að hjálpa öðrum. Staðreyndin er einfaldlega að við erum í tómu tjóni.
Sem Englandsmeistarar þá er staðan óásættanleg. Við ætlum að reyna að snúa hlutunum við og það er hugarfar allra hér,“ sagði fyrirliðinn.
„Þú átt að vera reiður sem leikmaður. Aðalmálið finnst mér að allir taki ábyrgð. Þú verður að gera það. Það er ekki auðvelt á erfiðum tímum eins og núna en við verðum að gera það.
Okkur skortir stöðugleika og erum að fá á okkur of mörg mörk. Við höfum gengið í gegnum margt og við verðum að standa saman og ekki leita að sökudólgum,“ bætti Hollendingurinn við.
„Við verðum að horfast í augu við stöðuna. Ef þú ætlar að gefast upp, þá ertu á röngum stað. Félagið hefur gengið í gegnum ýmislegt í gegnum tíðina en alltaf komið sterkt út úr því,“ sagði Virgil Van Dijk.