Starf Slot ekki talið í hættu

Enska knattspyrnufélagið Liverpool er ekki að íhuga að skipta um knattspyrnustjóra samkvæmt blaðamanninum vinsæla Fabrizio Romano.
„Hvað er að gerast með Arne Slot. Ég hef engar upplýsingar um að eigendur Liverpool séu að hugsa um að gera breytingar í þjálfaramálum.
Auðvitað vilja eigendurnir og allir innan félagsins sjá úrslitin lagast og búast við því að það gerist. Leikmenn verða einnig að taka ábyrgð eins og Virgil Van Dijk hefur sagt,“ sagði Romano á YouTube í dag.
„Slot veit að staðan er flókin, en hann finnur fyrir stuðningi félagsins. Liverpool er ekki í viðræðum við aðra stjóra og eru ekki einu sinni að hugleiða að reka hann,“ sagði Romano.