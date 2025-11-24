Svíinn harðlega gagnrýndur

Sænski framherjinn Alexander Isak hefur ekki farið varhluta af gagnrýni eftir frammistöðu sína í 3:0-tapi Liverpool gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á laugardag.
Isak var keyptur til Liverpool fyrir metfé, 125 milljónir punda.
Tony Cascarino hjá Talksport skrifaði:
„Eins og staðan er lítur út fyrir að þessi félagaskipti hafi verið stór mistök og ekkert lítur út fyrir að hann nái sínu besta á næstunni.“
Hann hefur einnig fengið neikvætt umtal í sænskum fjölmiðlum.
„Isak er stórt vandamál fyrir Liverpool“ segir Aftonbladet.
„Alexander Isak hefur verið svo lélegur með Liverpool að þeir eru farnir að sakna Darwin Nunez,“ sagði Chris Bascombe hjá Telegraph.
„Liverpool var með sóknarlínu fulla af vinnusömum leikmönnum, en eina sem Isak hefur gert síðan hann kom á Anfield er að óhreinka ekki treyjuna.“
„Framherjinn sem Isak kom í stað fyrir, Darwin Nunez, var skammaður ótt og títt fyrir frammistöðu sem var töluvert betri en það sem Isak hefur boðið upp á.
Það vantaði ró og fágun hjá Nunez, en eins gallaður og hann var þá gastu aldrei tekið augun af honum. Ég tók ekki eftir því að Isak væri á vellinum í leiknum þangað til honum var skipt af velli,“ sagði Bascombe.