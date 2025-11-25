Blanda sér í baráttuna um franska miðvörðinn

París SG og Real Madrid hafa bæði blandað sér í baráttuna um franska knattspyrnumanninn Dayot Upamecano.
Það er Sky Sports í Þýskalandi sem greinir frá þessu en Upamecano, sem er 27 ára gamall, er samningsbundinn Þýskalandsmeisturum Bayern München.
Samningur hans við Bæjara rennur út í sumar og getur hann hafið viðræður við önnur félög strax í janúar.
Miðvörðurinn gekk til liðs við Bæjara frá RB Leipzig fyrir 40 milljónir punda sumarið 2021 en hann hefur verið lykilmaður í varnarleik liðsins undanfarin ár.
Þá er hann fastamaður í franska landsliðinu og á að baki 35 A-landsleiki þar sem hann hefur skorað tvö mörk.