Blanda sér í baráttuna um franska miðvörðinn

Dayot Upamecano.
Dayot Upamecano. AFP/Karl-Josef HILDENBRAND

París SG og Real Madrid hafa bæði blandað sér í baráttuna um franska knattspyrnumanninn Dayot Upamecano.

Það er Sky Sports í Þýskalandi sem greinir frá þessu en Upamecano, sem er 27 ára gamall, er samningsbundinn Þýskalandsmeisturum Bayern München.

Samningur hans við Bæjara rennur út í sumar og getur hann hafið viðræður við önnur félög strax í janúar.

Miðvörðurinn gekk til liðs við Bæjara frá RB Leipzig fyrir 40 milljónir punda sumarið 2021 en hann hefur verið lykilmaður í varnarleik liðsins undanfarin ár.

Þá er hann fastamaður í franska landsliðinu og á að baki 35 A-landsleiki þar sem hann hefur skorað tvö mörk.

