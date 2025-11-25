Enski landsliðsmaðurinn gríðarlega eftirsóttur

Fjölmörg lið í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hafa áhuga á enska knattspyrnumanninum Conor Gallagher.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Gallagher, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Atlético Madrid á Spáni.
Hann gekk til liðs við spænska félagið frá uppeldisfélagi sínu Chelsea sumarið 2024 fyrir 34 milljónir punda en hann hefur ekki átt fast sæti í liði Atlético á yfirstandandi tímabili.
Í frétt Sky Sports kemur meðal annars fram að öll félögin í úrvalsdeildinni hafi sýnt honum áhuga síðasta sumar nema Chelsea, Liverpool, Arsenal og Manchester City.
Forráðamenn Atlético Madrid eru sagðir tilbúnir að selja leikmanninn fyrir 35 milljónir punda.