25.11.2025 | 11:49

Enski landsliðsmaðurinn gríðarlega eftirsóttur

Conor Gallagher.
Conor Gallagher. AFP/Henry Nicholls

Fjölmörg lið í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hafa áhuga á enska knattspyrnumanninum Conor Gallagher.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Gallagher, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Atlético Madrid á Spáni.

Frá Chelsea til Madrídar
Frétt af mbl.is

Frá Chelsea til Madrídar

Hann gekk til liðs við spænska félagið frá uppeldisfélagi sínu Chelsea sumarið 2024 fyrir 34 milljónir punda en hann hefur ekki átt fast sæti í liði Atlético á yfirstandandi tímabili.

Í frétt Sky Sports kemur meðal annars fram að öll félögin í úrvalsdeildinni hafi sýnt honum áhuga síðasta sumar nema Chelsea, Liverpool, Arsenal og Manchester City.

Forráðamenn Atlético Madrid eru sagðir tilbúnir að selja leikmanninn fyrir 35 milljónir punda.

