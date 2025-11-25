Klopp langlíklegastur hjá veðbönkum

Þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp er langlíklegastur til þess að taka við stjórnartaumunum hjá Englandsmeisturum Liverpool hjá erlendum veðbönkum, fari svo að Arne Slot verði rekinn.
Stuðullinn á að Klopp taki við Liverpool hjá veðbankanum Betfair er einungis 3,00 sem er talið í lægri kantinum í heimi veðmálanna.
Andoni Iraola, stjóri Bournemouth, er næstlíklegastur en stuðullinn á að hann taki við stjórnartaumunum hjá Liverpool er 6,00.
Næstir á eftir honum koma þeir Oliver Glasner hjá Crustal Palace, Unai Emery hjá Aston Villa og Julian Nagelsmann, þjálfari þýska karlalandsliðsins.
Slot tók við Liverpool-liðinu af Jürgen Klopp, sumarið 2024, og gerði liðið að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabilinu en lítið sem ekkert hefur gengið hjá liðinu á yfirstandandi tímabili þar sem Liverpool er í 12. sæti deildarinnar með 18 stig.
Klopp stýrði Liverpool í tæp níu ár en hann tók við félaginu í október árið 2015 og gerði liðið einu sinni að Englandsmeistara og einu sinni að Evrópumeistara á tíma sínum í Bítlaborginni.