Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.11.2025 | 15:51

Klopp langlíklegastur hjá veðbönkum

Jürgen Klopp stýrði Liverpool á árunum 2015 til 2024.
Jürgen Klopp stýrði Liverpool á árunum 2015 til 2024. AFP/Roslan Rahman

Þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp er langlíklegastur til þess að taka við stjórnartaumunum hjá Englandsmeisturum Liverpool hjá erlendum veðbönkum, fari svo að Arne Slot verði rekinn.

Stuðullinn á að Klopp taki við Liverpool hjá veðbankanum Betfair er einungis 3,00 sem er talið í lægri kantinum í heimi veðmálanna.

Andoni Iraola, stjóri Bournemouth, er næstlíklegastur en stuðullinn á að hann taki við stjórnartaumunum hjá Liverpool er 6,00. 

Stýrði Liverpool í tæp níu ár

Næstir á eftir honum koma þeir Oliver Glasner hjá Crustal Palace, Unai Emery hjá Aston Villa og Julian Nagelsmann, þjálfari þýska karlalandsliðsins.

Slot tók við Liverpool-liðinu af Jürgen Klopp, sumarið 2024, og gerði liðið að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabilinu en lítið sem ekkert hefur gengið hjá liðinu á yfirstandandi tímabili þar sem Liverpool er í 12. sæti deildarinnar með 18 stig.

Klopp stýrði Liverpool í tæp níu ár en hann tók við félaginu í október árið 2015 og gerði liðið einu sinni að Englandsmeistara og einu sinni að Evrópumeistara á tíma sínum í Bítlaborginni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Börnin koma ósjálfbjarga úr íslenskuverum Undrast ummæli borgarstjóra Sex drepnir í árásum á Kænugarð Alþingi láti rannsaka saksóknara
Fleira áhugavert
30 kennslustundir fallið niður á þremur mánuðum Vilja fund Selenskí og Trump í þessari viku „Djúpstæð krísa“ ríkir á sjúkrahúsinu Lögmaður grunaður um skipulagða brotastarfsemi