Liverpool í viðræðum vegna sóknarmannsins

Forráðamenn Englandsmeistara Liverpool hafa átt í viðræðum við Bournemouth um möguleg kaup á knattspyrnumanninum Antoine Semenyo.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Liverpool undanfarnar vikur.
Hann er með riftunarákvæði í samningi sínum sem gerir honum kleift að yfirgefa félagið fyrir 65 milljónir punda og eru forráðamenn Liverpool sagðir íhuga það að bjóða í leikmanninn strax í janúar.
Semenyo hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í ellefu leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.