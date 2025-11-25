Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.11.2025 | 13:45

Liverpool í viðræðum vegna sóknarmannsins

Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo. AFP/Paul Ellis

Forráðamenn Englandsmeistara Liverpool hafa átt í viðræðum við Bournemouth um möguleg kaup á knattspyrnumanninum Antoine Semenyo.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Semenyo, sem er 25 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við Liverpool undanfarnar vikur.

Hann er með riftunarákvæði í samningi sínum sem gerir honum kleift að yfirgefa félagið fyrir 65 milljónir punda og eru forráðamenn Liverpool sagðir íhuga það að bjóða í leikmanninn strax í janúar.

Semenyo hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í ellefu leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.

